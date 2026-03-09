English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • DA Hike Update 2026: డీఏ పెంపుపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. 60 శాతంతో ప్రకటన గ్యారంటీ..!

DA Hike Update 2026: డీఏ పెంపుపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. 60 శాతంతో ప్రకటన గ్యారంటీ..!

Central Govt Employees DA Hike 2026: ప్రతి ఏడాది హోలీ సందర్భంగా డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA) పెంపు కోసం ఎదురుచూసే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఈసారి నిరాశ ఎదురవ్వగా.. త్వరలోనే గుడ్‌న్యూస్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు డీఏ, డీఆర్ పెంపునకు కేంద్ర మంత్రివర్గం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది.
 
డీఏ పెంపు నిర్ణయం ఎప్పుడు వచ్చినా.. జీతాల పెంపు మాత్రం డీఏ జనవరి 2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలకు సంబంధించిన బకాయిలు కూడా ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది.  

జూలై నుంచి డిసెంబర్ నెల వరకు ఉన్న AICPI సూచిక గణాంకాల ఆధారంగా డీఏ పెంపు ఉండనుంది. ఈసారి 2 శాతం డీఏ పెంపు ఉంటుందని అంచనా ఉంది. అదే జరిగితే మొత్తం డీఏ 60 శాతానికి చేరుతుంది.  

ఇక తాజాగా జనవరి 2026 AICPI సూచిక గణాంకాలు విడుదల అయ్యాయి. జనవరి నెలకు సంబంధించి 0.4 పాయింట్ల పెరుగుదల నమోదైంది. దీంతో 148.6 పాయింట్లకు చేరుకుంది.  

డిసెంబర్ 2025 AICPI సూచిక గణాంకాల ప్రకారం.. 148.2 పాయింట్ల వద్ద ఉంది. నవంబర్ నెలకు AICPI సూచిక కూడా అదే విధంగా ఉంది. అంతకుముందు అక్టోబర్ నెలకు 147.7 పాయింట్లుగా ఉంది. డిసెంబర్ నెలకు వచ్చిన డేటా ఆధారంగా 2 శాతం డీఏ పెంపు ఆశిస్తున్నారు.  

డీఏ పెంపు ప్రకటన మార్చి నెలలో ఉంటుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం 8వ వేతనం సంఘ అధ్యయనం కొనసాడుతుండడంతో 7వ కేంద్ర వేతన సంఘం సిఫార్సుల ఆధారంగా డీఏ పెంచనున్నారు.   

