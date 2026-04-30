DA Hike: డీఏ 2శాతం పెరిగితే.. ఉద్యోగుల జీతాలు మాత్రం 9శాతం పెరిగాయి..కారణం ఏంటో తెలుసా?

DA Hike latest updates: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం జనవరి-జూన్ 2026 కాలానికి సంబంధించి డీఏ పెంపును ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ డీఏ పెంపుతో ఓ ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. 7వ పే కమిషన్ పరిధిలోని ఉద్యోగుల డీఏను 58శాతం నుంచి 60శాతానికి పెంచింది. అంటే కేవలం 2శాతం మాత్రమే పెంచింది. పాత పే కమిషన్ అంటే 6వ వేతన కమిషన్, 5వ వేతన కమిషన్ పరిధిలోని ఉద్యోగులకు మాత్రం భారీగా డీఏను పెంచింది. 
 
6వ పే కమిషన్ ఉద్యోగులకు డీఏ 257శాతం నుంచి 262శాతానికి అంటే 5శాతం పెరిగింది. 5వ పే కమిషన్ పరిధిలోని ఉద్యోగులకు డీఏ 474శాతం నుంచి 483శాతానికి అంటే 9శాతం పెంచింది. అయితే ఇప్పుడు అందరిలోనూ తలెత్తుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే.. 7వ వేతన సంఘం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ కొంతమంది ఉద్యోగులకు ఇప్పటికీ పాత వేతన సంఘం కిందే ఎందుకు ఉన్నారు. 

దీనికి సమాధానం ప్రభుత్వ వ్యవస్థలోనే సంక్లిష్టతలో ఉందని చెబుతన్నారు. నిజానికి అన్ని ప్రభుత్వ సంస్థ కొత్త వేతన సంఘాన్ని ఏకకాలంలో అమలు చేయవు. స్వయంప్రతిపత్తి గల సంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, పరిశోధనా సంస్థలు, గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ సంస్థలు కొత్త వేతన విధానాన్ని స్వీకరించడానికి సమయం తీసుకుంటాయి. ఫలితంగా అక్కడ పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు పాత వేతన సంఘం కిందే జీతాలు పొందుతారు. 

అంతేకాదు పెన్షన్ దారులకు సంబంధించి అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 2006 లేదా 2016కు ముందు రిటైర్డ్ అయిన ఉద్యోగులకు సంబంధించి కొన్ని పెన్షన్ కేసులు ఇంకా పెండింగ్ లోనే ఉన్నాయి. ఫలితంగా వారికి ఇప్పటికీ కూడా పాతన విధానం ప్రకారమే చెల్లింపులు జరుగుతున్నాయి. అదే సమయంలో కాంట్రాక్ట్, తాత్కాలిక ఉద్యోగులు కొత్త వేతన సంఘం ప్రయోజనాలను పూర్తిగా పొందలేకపోతున్నారు. దీంతో వారంతా పాత పే కమిషన్ లోనే చిక్కుకుపోయారు. 

ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం సుమారు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, సుమారు 67లక్సల మంది పెన్షనర్లు 7వ వేతన సంఘం పరిధిలోకి వస్తారు. ఒక చిన్న భాగం పాత విధానంలో ఉంటూ ఈసారి అధిక శాతం ప్రయోజనాలు పొందుతున్నారు. 7వ వేతన సంఘం పదవీ కాలం 2025లో ముగిసింది. అయినప్పటికీ 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చే వరకు దాని నిర్మాణం కొనసాగుతుంది. కొత్త సిఫార్సులు అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రస్తుతం ఉన్న డీఏను బేసిక్ శాలరీలో విలీనం చేస్తారు. ఆ తర్వాత డీఏ సున్నా నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. 

ఈ ఏడాది డీఏ పెంపు 7వ పే కమిషన్ ఉద్యోగులకు తక్కువగానే అనిపించవచ్చు. కానీ మొత్తం పరిస్థితిని అంచనా వేస్తే దాని ప్రభావం వేర్వేరు ఉద్యోగులపై వేర్వేరుగా ఉంటుంది. అందుకే భారతదేశ వేతన వ్యవస్థ పాత, కొత్త నిర్మాణాల మిశ్రమంగా మిగిలిపోయింది. 

Best Summer Tourist Places: టాప్-5 బెస్ట్ సమ్మర్ టూరిస్ట్ ప్రదేశాలు ఇవే.. వెళ్లండి.. చిల్ అవ్వండి..!