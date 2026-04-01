  • DA Hike News 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్.. ఈ నెలలోనే జీతాల పెంపు ప్రకటన..!

DA Hike News 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్.. ఈ నెలలోనే జీతాల పెంపు ప్రకటన..!

DA Hike News 2026: జీతాల పెంపు ప్రకటన కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఎదురుచూపులు కొనసాగుతున్నాయి. జనవరి నెలకు సంబంధించి డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ ప్రకటన మార్చి నెల ముగిసినా.. ఇంకా రాకపోవడంతో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతిసారి హోలీ సందర్భంగా ప్రకటించే కేంద్రం.. ఈసారి మాత్రం పెండింగ్‌లో ఉంచింది.
ఈ ఏడాది మొదటి డీఏ పెంపు ప్రకటన రాకపోవడం ఉద్యోగ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. 8వ వేతన సంఘం అధ్యయనం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో డీఏ ప్రకటన రాకపోవడంతో ఏం జరుగుతుందోనని చర్చించుకుంటున్నారు.   

అయితే ఏప్రిల్‌ నెలలో డీఏ పెంపు ప్రకటన కచ్చితంగా ఉంటుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 58 శాతం డీఏ ఉండగా.. 2 శాతం పెంచే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఇదే జరిగితే మొత్తం డీఏ 60 శాతానికి చేరుతుంది.  

ఇక 7వ వేతన సంఘం పదవీకాలం డిసెంబర్ 31, 2025న ముగిసిన విషయం తెలిసిందే. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన 8వ వేతన సంఘం.. ప్రస్తుతం సిఫార్సులు సిద్ధం చేసే పనిలో ఉంది.  

కొత్త పే కమిషన్ సిఫార్సులు అమలులోకి వచ్చే వరకు ప్రస్తుతం ఉన్న ఫార్ములా ప్రకారమే డీఏ పెంపు ఉంటుంది. కొత్త పే కమిషన్‌కు ఆమోద ముద్ర వేసిన తరువాత బేసిక్ పేను జీరో నుంచి లెక్కిస్తారు.   

నవంబర్ 2025లో కొత్త పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేయగా.. సిఫార్సులను సమర్పించడానికి కేంద్రం 18 నెలల సమయం ఇచ్చింది. సిఫార్సులు సమర్పించిన అనంతరం కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశమై మార్పు చేర్పులతో గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. జీతంతోపాటు హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ (HRA), ప్రయాణ భత్యం (TA), ఇతర భత్యాలు కూడా పెరుగుతాయి. పెన్షన్, గ్రాట్యుటీలో కూడా పెంపు ఉండనుంది.   

