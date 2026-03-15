English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
DA Hike News 2026: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..భారీగా డీఏలు పెంచేసిన ప్రభుత్వం..అకౌంట్లోకి పడేది అప్పుడే!

DA Hike News 2026 News: దేశంలో మరోసారి ఎన్నికల నగారా మోగింది. తమిళనాడు, కేరళం, అస్సాం, పుదుచ్చేరితో పాటు పశ్చిమ బెంగాల్‌లోనూ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. అయితే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ప్రకటనకు ముందు పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని సీఎం మమతా బెనర్జీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 
1 /5

2 /5

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే కరువు భత్యంలో (DA) ప్రస్తుతం ఉన్న 18 శాతం నుంచి 22 శాతానికి పెంచుతున్నట్లు బెంగాల్ బడ్జెట్‌ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. ఇది 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

3 /5

ఉద్యోగుల డీఏ పెంపుపై ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చే ముందు అనగా  మధ్యాహ్నం 3.05 గంటలకు పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ తన అధికారిక సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బకాయిలతో సహా 25 శాతం డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ చెల్లించాలని, మిగిలిన 75 శాతం డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ బకాయిలను మార్చి 31లోగా చెల్లించాలని పేర్కొంది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ చెల్లించడంపై ఉద్యోగులు ఇప్పటికీ సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

4 /5

కానీ మార్చి 6న, పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో కొత్త పిటిషన్ దాఖలు చేసింది, ఈసారి మొదటి విడత 25 శాతం కరువు భత్యం చెల్లించలేమని పేర్కొంది. 2016 కి ముందు నియమించబడిన వారి సర్వీస్ రికార్డులను కనుగొనడానికి చాలా సమయం పడుతుందని అది కారణం ఇచ్చింది.

5 /5

Next Gallery

Rain in Telangana Today: నిజామాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాలో దంచికొడుతున్న వర్షం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చిత్ర విచిత్ర పరిస్థితులు..!!