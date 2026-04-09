DA Hike News: పీక్స్‌కు చేరిన ఉత్కంఠ.. ఏప్రిల్ వచ్చినా రాని డీఏ ప్రకటన.. 60 శాతానికి పెంపు ఖాయమేనా? కారణాలు ఇవే..!!


DA Hike News: సాధారణంగా ఏటా మార్చి నెలాఖరుకల్లా కేంద్రం ఇచ్చే  గుడ్ న్యూస్ ఈసారి ఏప్రిల్ రెండో వారంలోకి వచ్చినా అందకపోవడంతో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులలో అయోమయం నెలకొంది. గత పదేళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఈసారి ప్రకటన ఆలస్యం కావడానికి అసలు కారణాలు ఏమిటి? ప్రభుత్వం డీఏను వాయిదా వేస్తోందా? లేదా నిలిపివేసే ఆలోచనలో ఉందా? అనే సందేహాలకు సమాధానాలు తెలుసుకుందాం. 
గత రికార్డులు ఏం చెబుతున్నాయి? గత రెండేళ్ల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, ప్రకటన ఏప్రిల్ మొదటి వారంలోపు వచ్చేసేది: 2025లో: మార్చి 28న పెంపును ప్రకటించగా, ఏప్రిల్ 2న అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. 2024లో: ఏప్రిల్ 3న నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. కానీ, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 9వ తేదీ నాటికి కూడా కేంద్ర క్యాబినెట్ నుండి ఎలాంటి నిర్ణయం వెలువడకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

60 శాతానికి పెంపు? లెక్కలు ఇలా ఉన్నాయి.. కరువు భత్యం పెంపు అనేది పూర్తిగా AICPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) డేటాపై ఆధారపడి ఉంటుంది. జనవరి 2025 నుండి డిసెంబర్ 2025 వరకు ఉన్న 12 నెలల ధరల సూచీ సగటును బట్టి చూస్తే, ఈసారి 2 శాతం పెంపు ఉండే అవకాశం ఉంది. అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న 58 శాతం డీఏ కాస్తా 60 శాతానికి చేరుతుంది.

8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission): 2026 జనవరి 1 నుండి 8వ వేతన సంఘం అమలులోకి రావాల్సి ఉంది. ఈ కొత్త పే-కమిషన్ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌కు మారుతున్న సమయంలో వేతనాల సర్దుబాటు, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలు వేయడం వల్ల కొంత జాప్యం జరిగి ఉండవచ్చు.

ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు: అంతర్జాతీయంగా ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల వల్ల ఏర్పడిన ఆర్థిక మార్పులు, ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులను ప్రభుత్వం నిశితంగా గమనిస్తోంది. బడ్జెట్ సమతుల్యత దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్త పడుతోంది.

క్యాబినెట్ ఆమోదం: ఏప్రిల్ 8న జరిగిన కేంద్ర క్యాబినెట్ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పటికీ, డీఏ అంశంపై నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం గమనార్హం. వచ్చే వారం (ఏప్రిల్ మధ్య నాటికి) దీనిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ప్రభుత్వం డీఏను ఆపగలదా? కోవిడ్ సమయంలో అత్యవసర పరిస్థితి దృష్ట్యా 18 నెలల పాటు డీఏను నిలిపివేసిన మాట వాస్తవం. అయితే, ప్రస్తుతం అలాంటి తీవ్రమైన పరిస్థితులు ఏవీ లేవని ఉద్యోగ సంఘాలు గుర్తు చేస్తున్నాయి. కాబట్టి పెంపు ఆగే అవకాశం లేదు, కేవలం సమయం తీసుకుంటోంది అంతే.

బకాయిలువస్తాయా? ఉద్యోగులకు ఉన్న ఏకైక ఊరట ఏమిటంటే, ప్రకటన ఎప్పుడు వచ్చినా అది జనవరి 1, 2026 నుండి అమలులోకి వస్తుంది. అంటే మీరు జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలకు సంబంధించిన బకాయిలను  పొందడానికి అర్హులు అవుతారు. కాబట్టి ఆర్థికంగా ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లదు.

