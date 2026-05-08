DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. మరో 3శాతం పెరగనున్న DA..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 08, 2026, 06:39 PM IST|Updated: May 08, 2026, 06:39 PM IST

DA Hike: ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 8వ వేతన సంఘం గురించి జోరుగా చర్చలు సాగుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు మరో గుడ్ న్యూస్ రానుంది. ప్రస్తుతం ద్రవ్యోల్బణ పరిస్ధితులను బట్టి చూసినట్లయితే జులై 2026 సైకిల్లో డీఏ మరో 2 నుంచి 3 శాతం పెంచడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అఖిల భారత వినియోగదారుల ధరల సూచీ డేటా ఆధారంగా చేసిన ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం.. ప్రభుత్వం దీనిని త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 

అయితే ఏప్రిల్ 18వ తేదీ కేంద్ర ప్రభుత్వం జనవరి సైకిల్ కోసం డీఏను 2శాతం మేర పెంచింది. దీంతో ప్రస్తుతం మొత్తం 60శాతం డీఏ అందుతోంది. జులై 2026 సైకిల్ కోసం డీఏ సవరణ సెప్టెంబర్ 2026లో ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. మార్చి 2026నాటికి ఏఐసీపీఐ డబ్ల్యూ సూచీ 149.5గా నమోదు అయ్యింది. ఇది ఫిబ్రవరిలోని 148.9 నుంచి 0.6 పాయింట్ల మేర పెరిగింది. ఈ పెరుగుతున్న గ్రాప్ డీఏ పెరుగుదలను నేరుగా సూచిస్తుంది.   

ప్రభుత్వం డిఏను 60శాతం నుండి 63శాతానికి పెంచితే, ఉద్యోగుల జీతాలలో గణనీయమైన మార్పు వస్తుంది. రూ. 18,000 మూల వేతనం ఉన్న లెవెల్-1 ఉద్యోగులు, జనవరి 2026లో 2శాతం పెంపు తర్వాత అదనంగా రూ. 360 అందుకున్నారు. 

మరో 3శాతం పెంపుతో నెలకు రూ. 540 జత అవుతుంది. జనవరి 2020 మధ్య నెలకు మొత్తం రూ. 900 డిఏ పెరుగుదల ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అదేవిధంగా, ఇతర మూల వేతనాలు ఉన్న ఉద్యోగులు కూడా తమ జీతాలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఆల్ ఇండియా ఎన్‌పిఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు మంజీత్ సింగ్ పటేల్,  ఇతర ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రతిపాదనలను సమర్పించాయి. ఉద్యోగుల మొత్తం వార్షిక ఆదాయంలో కనీసం 10శాతం వృద్ధి కనిపించేలా, వార్షిక జీతాల పెంపును ప్రస్తుత 6-7 శాతం స్థాయి నుండి పెంచాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని, ప్రతి ఆరు నెలలకు బదులుగా ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి డిఏ (DA) సవరణలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

డిఏ పెంపుపై చర్చ జరుగుతున్నప్పటికీ, 8వ వేతన సంఘం కూడా తన పనిని కొనసాగిస్తోంది. ఉద్యోగుల సంఘాలతో సమావేశమయ్యేందుకు కమిషన్ బృందం రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో పర్యటిస్తోంది.

 కమిషన్ ఇప్పటికే ఉత్తరాఖండ్, ఢిల్లీ, పూణేలలో సమావేశాలు నిర్వహించింది. తదుపరి విడతగా, మే, జూన్ నెలల మధ్య, అక్కడి ప్రతినిధుల నుండి సూచనలు, వినతిపత్రాలు సేకరించేందుకు కమిషన్ బృందం హైదరాబాద్, శ్రీనగర్‌లలో పర్యటించనుంది.

ఉద్యోగులకు ఊరట! ఏటీఎం నుంచి PF డబ్బులు విత్‌డ్రా..తాజాగా అప్‌డేట్ ఇదే..

