  • DA Hike: ఉద్యోగులకు శుభవార్త .. డీఏ పెంపుపై కేంద్రం ఏం నిర్ణయం తీసుకోబోతోందంటే!

DA Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లు ప్రస్తుతం డీఏ (Dearness Allowance) పెంపు గురించి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం రెండు సార్లు ప్రభుత్వం డీఏ పెంపును ప్రకటిస్తుంది. ఒకసారి మార్చిలో, మరొకసారి సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నెలల్లో ప్రకటించడం ఆనవాయితీగా ఉంది. అయితే ఈసారి హోలీ పండుగ పూర్తయిన తర్వాత కూడా అధికారిక ప్రకటన రాకపోవడంతో ఉద్యోగుల్లో చర్చ మొదలైంది.
ఇప్పుడు ముఖ్యంగా డీఏను బేసిక్ జీతంలో విలీనం చేస్తారా? అనే ప్రశ్న ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. 2026 జనవరి 1 నుంచి 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) అమల్లోకి వస్తుండటంతో జీతాల మార్పులపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

డీఏ పెంపు ప్రధానంగా పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఇవ్వబడుతుంది. వస్తువుల ధరలు పెరుగుతున్న సమయంలో ఉద్యోగుల కొనుగోలు శక్తి తగ్గకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ఈ అలవెన్స్‌ను పెంచుతుంది. ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా ఇదే కారణంతో డీఏ మరియు పెన్షన్ పెంపును కోరుతున్నాయి.

డీఏ లెక్కింపు ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (AICPI) ఆధారంగా జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం డీఏను ఈ ఫార్ములాతో లెక్కిస్తారు. DA% = (గత 12 నెలల AICPI సగటు – 261.42) ÷ 261.42 × 100 ఈ లెక్కింపు ఆధారంగా ఉద్యోగులకు డీఏ శాతం నిర్ణయించబడుతుంది.

కొన్ని నివేదికల ప్రకారం డీఏ సుమారు 2 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఉన్న సుమారు 58% డీఏ 60%కు చేరే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఇది చిన్న పెంపులా కనిపించినా, ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఇది ఉద్యోగులకు ఉపయోగపడుతుంది.  

ఉద్యోగ సంఘాలు డీఏను బేసిక్ జీతంలో విలీనం చేయాలని కోరుతున్నాయి. ఇలా చేస్తే HRA, TA మరియు ఇతర అలవెన్సులు కూడా పెరుగుతాయి. అలాగే పెన్షన్.. గ్రాట్యుటీ కూడా ఎక్కువగా లభించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే 2025 డిసెంబర్‌లో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. డీఏను బేసిక్ జీతంలో విలీనం చేసే ప్రతిపాదన ప్రస్తుతం లేదని తెలిపింది.

2026 జనవరి 1 నుంచి 8వ వేతన సంఘం ప్రారంభమైనప్పటికీ, దాని సిఫార్సులు పూర్తిగా అమలు కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. సాధారణంగా నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం పరిశీలించి అమలు చేయడానికి 3 నుంచి 6 నెలలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అందువల్ల పూర్తి అమలు 2027 చివర లేదా 2028 ప్రారంభంలో జరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

