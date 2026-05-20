DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, టీచర్లు, పెన్షనర్లకు తీపికబురు... భారీగా పెరగనున్న వేతనం.. డిఏ పెంచుతూ ప్రకటన..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 20, 2026, 10:18 AM IST|Updated: May 20, 2026, 10:21 AM IST

DA Hike: కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు డియర్‌నెస్ అలవెన్స్, డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ ప్రకటిస్తూ ప్రకటన చేసింది. దీంతో దాదాపు ఒక కోటి మందికి పైగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులు లబ్ధి పొందారు. ఏడవ పే కమిషన్ సిఫార్సుల ప్రకారమే ఈ ప్రకటన చేసింది.
 

కేంద్ర ప్రభుత్వం బాటలోనే ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు

అయితే తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం బాటలోనే ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సైతం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, టీచర్లకు డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ అలాగే డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ ప్రకటిస్తూ ఉద్యోగులకు ఊరట కల్పిస్తున్నాయి. ఇటీవల బీహార్ ప్రభుత్వం, పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం, తమిళనాడు ప్రభుత్వం డీఏ ప్రకటించగా తాజాగా అదే బాటలో జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రభుత్వం కూడా పయనించింది అని చెప్పవచ్చు.

ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, టీచర్లకు డియర్‌నెస్ అలవెన్స్

జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సైతం తమ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, టీచర్లకు డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ అలాగే డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ ప్రకటిస్తూ ప్రకటన చేసింది. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి 58 శాతం డీఏను 60 శాతానికి పెంచుతూ రెండు శాతం పెంపుదలను ప్రకటించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు పెరుగుతున్న ధరలు, ద్రవ్యోల్బణం నుంచి ఊరట కలిగింది అని చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ డీఏ లెక్కింపు అనేది జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచి పరిగణలోకి తీసుకొని ఉన్నారు. ఈ లెక్కన ఉద్యోగులకు కనీసం ఐదు నెలల ఎరియర్స్ లభించనున్నాయి.

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే డీఏ, డీఆర్ ప్రకటన

నిజానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే డీఏ, డీఆర్ ప్రకటించగా అది కూడా రెండు శాతం గానే ఉండటం గమనార్హం. అయితే ఈ ఏడవ పే కమిషన్ సిఫార్సులకు అనుగుణంగానే ఈ పెరుగుదల చోటు చేసుకుంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా తమిళనాడులో ఏర్పడిన నూతన ప్రభుత్వం సైతం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, టీచర్లకు డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ అలాగే డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం విశేషం. నూతనంగా అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి జోసఫ్ విజయ్ సైతం ఉద్యోగులకు డీఏ పెంపుదలకు ఆదేశిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోగా ఉద్యోగ సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.  

మోడీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒక డీఏ ప్రకటన

ఇదిలా ఉంటే కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒక డీఏ ప్రకటన చేయగా మరో డీఏ ప్రకటన దసరా లేదా దీపావళి నాటికి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగ సంఘాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం సంవత్సరానికి రెండు సార్లు ఈ డీఏ ప్రకటన చేస్తారు.  

డీఏ 60 శాతానికి చేరుకుంది

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పెంచిన డీఏ 60 శాతానికి చేరుకుంది. కాగా ఇప్పటికే ఎనిమిదో పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది రాబోయే 12 నెలల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తుది నివేదిక ఇవ్వనుంది. అందుకు అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు వేతనాలు పెరగనున్నాయి. కాగా ఎనిమిదో పే కమిషన్ ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల నుంచి విజ్ఞప్తులను స్వీకరిస్తోంది. ఈ ప్రక్రియ ఈ నెలాఖరు వరకు సాగనుంది.

