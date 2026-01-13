DA Increased TO 58 Percent: ఉద్యోగుల డీఏ భత్యం 58% పెరిగింది.. ఇప్పుడు వారి జీతం ఎంత? పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవే.!!

DA Increased TO 58 Percent: ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ముఖ్యమంత్రి విష్ణు దేవ్ సాయి గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. ఆదివారం ఆయన రాష్ట్ర ఉద్యోగుల కరవు భత్యం (డీఏ)లో 3 శాతం పెంపును అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ తాజా నిర్ణయంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏ శాతం 55 నుంచి 58శాతానికి పెరిగింది. పెరిగిన డీఏ వారి ప్రాథమిక జీతంపై వర్తించనుంది.
ఈ నిర్ణయం ద్వారా రాష్ట్రంలోని సుమారు 3.9 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు నేరుగా లాభం పొందనున్నారు. అంతేకాకుండా, దాదాపు 1.25 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు కూడా డీఏతో సమానంగా కరవు ఉపశమనం భత్యం (డీఆర్) పెరగనుంది. దీంతో ఉద్యోగులతో పాటు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు కూడా నెలవారీ ఆదాయం పెరుగుతుంది.
ఇంతకుముందు.. 2025 ఆగస్టు నెలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డీఏను 2 శాతం పెంచింది. ఆ సమయంలో డీఏ 53 నుంచి 55 శాతానికి చేరింది. ఇప్పుడు మరోసారి 3 శాతం పెంపుతో 58 శాతానికి చేరుకోవడంతో, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ఉద్యోగుల డీఏ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల స్థాయికి సమానంగా మారింది.
ఈ పెంపు వల్ల ఉద్యోగుల జీతాలపై స్పష్టమైన ప్రభావం కనిపించనుంది. ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి ప్రాథమిక జీతం రూ.30,000 ఉంటే, ఇప్పటివరకు 55 శాతం డీఏగా రూ.16,500 పొందేవారు. తాజా పెంపుతో 58 శాతం డీఏగా నెలకు రూ.17,400 అందుతుంది. అంటే ప్రతి నెలా సుమారు రూ.900 అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది. ప్రాథమిక జీతం ఎక్కువగా ఉన్న ఉద్యోగులకు ఈ లాభం మరింత పెరుగుతుంది.
ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ డీఏ పెంపు గత తేదీ నుంచి అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలా జరిగితే ఉద్యోగులకు బకాయిలు కూడా చెల్లించనున్నారు. దీనిపై త్వరలో అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడనున్నాయి.
డీఏ పెంపుతో పాటు, రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగ సంఘాలు మరికొన్ని కీలక డిమాండ్లను కూడా ప్రభుత్వ ముందుకు తీసుకువచ్చాయి. పదోన్నతుల ప్రక్రియ వేగవంతం చేయడం, టైమ్-స్కేల్ పే స్కేళ్ల అమలు, అలాగే కారుణ్య నియామకాలకు సంబంధించిన పెండింగ్ కేసులను త్వరగా పరిష్కరించాలని వారు కోరుతున్నారు. ఈ అంశాలపై 2026 బడ్జెట్లో నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగ వర్గాలు ఆశిస్తున్నాయి.
3 శాతం డీఏ పెంపు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా కొంత ఊరటనిచ్చే నిర్ణయంగా మారింది. పెరుగుతున్న ధరల నేపథ్యంలో ఈ భత్యం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు నెలవారీ ఖర్చులను ఎదుర్కొనేందుకు ఉపయోగపడనుంది.