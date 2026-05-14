/ Railway Employees DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రైల్వే ఉద్యోగులకు DA, DR పెంపు.. జీతం ఎంత పెరుగుతుందంటే..?

Railway Employees DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే శాఖ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రైల్వే ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కోసం డీఎ, డీఆర్ లో 2శాతం పెంపును ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనితో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు వేతనంలో భారీ పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఈ నిర్ణయం జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అంటే నాలుగు నెలల ఎరియర్స్ కూడా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు లభిస్తాయి. ఈ పెంపుతో డీఏ, డీఆర్ రేట్లు బేసిక్ వేతనం, పెన్షన్ లో 58శాతం నుంచి 60శాతానికి పెరిగాయి.
ఈ పెంపుతో పెరుగుతున్న ఖర్చులు, ద్రవ్యోల్బణం నుంచి కొంత మేర ఉపశమనం లభిస్తుంది. పెరుగుతున్న ఖర్చులతో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కలిగే ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించాలన్న ఉద్దేశ్యంతో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. కేంద్రం సాధారణంగా ఏడాదికి రెండు డీఏ, డీఆర్ ప్రకటిస్తుంది. ఆల్ ఇండియా కన్య్జూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ పై ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది.
రైల్వే బోర్డు లక్షలాది మంది రైల్వే ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షనర్లు 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సులకు అనుగుణంగా డీఏ, డీఆర్ ను ప్రకటించింది. రైల్వే ఉద్యోగుల డీఏ ప్రస్తుతం ఉన్న 58శాతం నుంచి 60శాతానికి పెరిగింది. అంటే ఉద్యోగులు ఇప్పుడు తమ బేసిక్ శాలరీలో 60శాతాన్ని డీఏగా పొందనున్నారు.
ఇక ఏప్రిల్ 22న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏల్లో 2శాతం పెంపును ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పెంపు జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్లు తెలిపింది. అదనంగా రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ, రైల్వేమంత్రిత్వశాఖ తమ ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేక ఉత్తర్వులను జారీ చేస్తాయని మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.
అటు కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం 8పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది..ప్రస్తుతం దాని పనితీరు ప్రారంభమైంది. గతేడాది నవంబర్ నెలలో 8వ పే కమిషన్ చేసింది. ఇప్పటికే 6 నెలలుగా పలు ఉద్యోగ సంఘాలతోపాటు, ఉద్యోగ విభాగాలతోనూ ప్రభుత్వ విభాగాలతోనూ ప్రభుత్వ సంస్థలతోనూ 8వ పే కమిషన్ సంప్రదింపులు జరుపుతోంది.
ఈ కమిషన్ మొత్తం 18 నెలల పాటు పనిచేస్తుంది. తర్వాత కేంద్రానికి కొత్త వేతన సిఫార్సులను అందిస్తుంది. ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నుంచి ఏప్రిల్ 30వ తేదీ వరకు విజ్నప్తులను స్వీకరించేందుకు చివరి తేదీగా నిర్ణయించింది. ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్ మేకు మరో 30 రోజుల గడువును పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాల బేసిక్ వేతనం పెంపు విషయంలో భారీ డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ విషయంలో 3.10 ఉండాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ 8వ వేతన కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేసిన ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంగీకరించినట్లయితే పెద్ద మొత్తంలో బేసిక్ వేతనం పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు కూడా అంచనా వేస్తున్నారు.