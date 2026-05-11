Best Daikin AC 2026: తక్కువ ధరలో బెస్ట్.. డైకిన్ ఏసీ కొనాలి అంటే ఇదే ఫస్ట్ ఛాయిస్..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 11, 2026, 05:49 PM IST|Updated: May 11, 2026, 05:49 PM IST

Best Daikin AC 2026: 2025లో కొత్త AC కొనాలనుకునే వారికి ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. కానీ మంచి కూలింగ్, తక్కువ కరెంట్ బిల్, మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ కావాలంటే సరైన మోడల్ ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. డైకిన్ FTKM సిరీస్ 1.5 టన్ 5 స్టార్ AC కొనుగోలు చేసినవాళ్లు ఇదే బెస్ట్ అని అంటున్నారు.

ఈ AC ఆర్డర్ చేసిన 24 గంటల్లో డెలివరీ అవుతుంది. 48 గంటల్లో ఇన్‌స్టాలేషన్ కూడా పూర్తవుతుంది. బాక్స్‌లో ఇండోర్ యూనిట్, అవుట్‌డోర్ యూనిట్, రిమోట్, కాపర్ పైప్, పవర్ కేబుల్ ఇస్తారు. 

ఈ ACలో Duo Clean Technology అనే ప్రత్యేక ఫీచర్ ఉంది. ఇది AC లోపల ఉన్న దుమ్ము, బ్యాక్టీరియాను క్లీన్ చేస్తుంది. మొత్తం ప్రాసెస్ పూర్తవ్వడానికి దాదాపు 95 నిమిషాలు పడుతుంది. ఈ ఫీచర్ వల్ల.. కూలింగ్ బెటర్‌గా ఉంటుంది, కరెంట్ బిల్ తగ్గుతుంది,బ్యాడ్ స్మెల్ రాదు, బ్యాక్టీరియా తగ్గుతుంది  

ఈ ACలో కాపర్ కాయిల్స్‌పై ప్రత్యేక కోటింగ్ ఇచ్చారు. దీనివల్ల తుప్పు త్వరగా పట్టదు. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా పనిచేస్తుంది.ఇంకా ఇందులో ట్రిపుల్ డిస్ప్లే కూడా ఉంది. ఇందులో.. రూమ్ టెంపరేచర్, సెట్ చేసిన టెంపరేచర్, పవర్ కెపాసిటీ, ఎర్రర్ కోడ్స్, అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఏదైనా సమస్య వస్తే డిస్ప్లేలో కోడ్ కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు ఫ్యాన్ మోటార్ సమస్య అయితే “A6” అని చూపిస్తుంది.

రిమోట్ చిన్నగా, అందంగా ఉంటుంది. ఇందులో Power Chill Mode ఉంది. ఈ మోడ్ ఆన్ చేస్తే సాధారణ కూలింగ్ కంటే 20% ఎక్కువ కూలింగ్ వస్తుంది. ఈ  ఏసీ 34°C రూమ్ టెంపరేచర్‌ను 5 నిమిషాల్లో 31°Cకి తీసుకువస్తుంది. హాఫ్ అవర్‌లో పూర్తి రూమ్ కూల్ అవుతుంది. ఎయిర్ ఫ్లో దాదాపు 16 అడుగుల వరకు వస్తుంది. 

₹50,000 లోపు వచ్చే చాలా ACలు 1.3 లేదా 1.4 టన్ కెపాసిటీతో వస్తాయి. కానీ డైకిన్ FTKM మాత్రం అదే ధరకు 1.5 టన్ కూలింగ్ ఇస్తుంది. ఇది 5280W Cooling Capacity తో వస్తుంది. అందుకే ఎక్కువ కూలింగ్ కావాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్  

ఈ మోడల్‌కు 2022లో Ministry of Electricity నుంచి “Best Appliances Of The Year” అవార్డు వచ్చింది. డైకిన్ ఒక జపనీస్ బ్రాండ్. జపనీస్ ACలు మంచి టెక్నాలజీ, మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీకి ప్రసిద్ధి. ₹42,000 ధరలో ఈ డైకిన్ FTKM AC మంచి వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రొడక్ట్ అని యూజర్ చెబుతున్నారు. మంచి కూలింగ్, తక్కువ కరెంట్ బిల్, మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ కావాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.

