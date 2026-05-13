Daikin vs LG AC:వేసవి రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న వేళ చాలామంది కొత్త ఏసీలు కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే మార్కెట్లో ఎక్కువగా వినిపించే రెండు పేర్లు డైకిన్, ఎల్జీ. ఈ రెండు బ్రాండ్లలో ఏది బెటర్? ఏది ఎక్కువ చల్లదనం ఇస్తుంది? ఏది కరెంట్ తక్కువ ఖర్చు చేస్తుంది? అనే సందేహాలు చాలామందిలో ఉన్నాయి.
డైకిన్ ఏసీలు ముఖ్యంగా స్థిరమైన చల్లదనం కోసం ప్రసిద్ధి చెందాయి. బయట ఎంత వేడి ఉన్నా గదిని చల్లగా ఉంచడంలో ఈ బ్రాండ్ మంచి పనితీరు చూపుతుందని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. “పవర్ చిల్” వంటి ఫీచర్లతో గదిని వేగంగా చల్లబరుస్తుంది.
ఇక డైకిన్ ఏసీల్లో ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ ఉండటం వల్ల అవసరానికి తగ్గట్టుగా మాత్రమే కంప్రెసర్ పని చేస్తుంది. దీంతో కరెంట్ వినియోగం తగ్గుతుంది. అలాగే శబ్దం కూడా తక్కువగా ఉండటం ఈ బ్రాండ్ ప్రత్యేకతగా చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఎల్జీ ఏసీలు ఆధునిక ఫీచర్లతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ వల్ల వేగంగా చల్లదనం అందుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే కరెంట్ సేవింగ్లో కూడా మంచి ఫలితాలు ఇస్తుందని సమాచారం.
ఎల్జీ ఏసీల్లో వైఫై, మొబైల్ యాప్ కంట్రోల్, వాయిస్ కమాండ్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మొబైల్ ఫోన్ నుంచే ఏసీని ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేయొచ్చు. గూగుల్ అసిస్టెంట్, అలెక్సా వంటి సేవలతో కూడా పనిచేస్తుంది. డిజైన్ విషయంలో కూడా ఎల్జీకి మంచి మార్కులు పడుతున్నాయి. డిజిటల్ డిస్ప్లేలు, ఆధునిక లుక్తో ఈ ఏసీలు యువతను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
అయితే ఎక్కువసేపు నిశ్శబ్దంగా పని చేసే ఏసీ కావాలంటే డైకిన్ వైపు చాలామంది మొగ్గు చూపుతున్నారు. స్మార్ట్ ఫీచర్లు, కొత్త టెక్నాలజీ కావాలనుకునేవారు ఎల్జీని ఎంచుకుంటున్నారు.
చివరగా మీ గది పరిమాణం, బడ్జెట్, కరెంట్ వినియోగం, అవసరాలను బట్టి ఏసీ ఎంచుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. రెండు బ్రాండ్లు కూడా మంచి పనితీరు ఇస్తున్నప్పటికీ.. వినియోగదారుల అవసరాలే చివరి నిర్ణయాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని చెబుతున్నారు.