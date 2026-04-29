Power Cut Daily: రోజూ రాత్రి 30 నిమిషాలు పవర్ కట్.. సౌత్ ఇండియాలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!

Power Cut Daily:దక్షిణ భారత రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం తీవ్రమైన విద్యుత్ సంక్షోభం నెలకొంది. పశ్చిమాసియాలో ఏర్పడిన ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా చమురు, గ్యాస్ సరఫరాలో అంతరాయం కలగడం దీనికి ప్రధాన కారణంగా మారింది. దీంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడంతో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
కేరళ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం తీవ్రమైన విద్యుత్ సమస్య ఎదురవుతోంది. పశ్చిమాసియా ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా చమురు, గ్యాస్ సరఫరా అంతరాయం కలగడంతో దేశంలోని పలు ప్రాంతాలపై ప్రభావం పడింది. ఈ పరిస్థితి కేరళలో మరింత తీవ్రంగా కనిపిస్తోంది. పెట్రోల్, డీజిల్ కొరతతో పాటు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోవడంతో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది.  

ఈ నేపథ్యంలో కేరళ ప్రభుత్వం ప్రతిరోజూ రాత్రి సమయంలో 15 నుంచి 30 నిమిషాల వరకు పవర్ కట్ అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ముఖ్యంగా విద్యుత్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉండే సమయాల్లో ఈ నియంత్రణలు అమలు చేయబడతాయి. దీని వల్ల విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థపై ఒత్తిడి తగ్గి, పెద్ద సమస్యలు తలెత్తకుండా నివారించవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.  

అయితే ఈ నిర్ణయం ప్రజల్లో అసంతృప్తిని కలిగిస్తోంది. ఇప్పటికే వేసవి తీవ్రంగా ఉండగా, రాత్రి సమయంలో కరెంట్ కట్ చేయడం ప్రజలకు ఇబ్బందిగా మారింది. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడం కష్టంగా మారుతోంది. అయినప్పటికీ, పరిస్థితిని అదుపులో ఉంచడానికి ఈ చర్య అవసరమని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.  

ప్రజలకు ముందుగానే సమాచారం అందించేందుకు అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. పవర్ కట్ సమయాలను ముందుగానే మెసేజ్‌ల ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. దీని వల్ల ప్రజలు ముందస్తుగా ఏర్పాట్లు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అనుకోకుండా విద్యుత్ నిలిపివేయడం వల్ల కలిగే అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడమే దీని ఉద్దేశ్యం.  

ఇంకా రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం అదనంగా విద్యుత్ కొనుగోలు చేయాలని యోచిస్తోంది. సుమారు 250 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా పరిస్థితిని మెరుగుపరచాలని భావిస్తోంది. ఈ చర్యల వల్ల పూర్తిస్థాయిలో లోడ్ షెడ్డింగ్ అవసరం లేకుండా చూసుకోవచ్చని అధికారులు ఆశిస్తున్నారు.  

వేసవి కారణంగా జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల్లో నీటి మట్టం తగ్గిపోవడం కూడా మరో ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం నీటి నిల్వలు చాలా తక్కువగా ఉండడంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి తగ్గింది. మరోవైపు ఎండల కారణంగా విద్యుత్ వినియోగం పెరగడం సమస్యను మరింత పెంచుతోంది.

