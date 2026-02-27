English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. సింహానికి సమయంలేదు, మేషం వారు ఈ విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త..!

Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. సింహానికి సమయంలేదు, మేషం వారు ఈ విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త..!

Today Rasi phalalu February 27 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈ రోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 ఫిబ్రవరి 27వ తేదీ శుక్రవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈ రోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశి పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించాలి? ప్రయాణాలు మానుకోవాలి.. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే అవకాశం. అయితే గొడవలు చేయకుండా ఉండండి.  

2 /5

 మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా లాభం పొందే రోజు. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అయితే ఖర్చులు కూడా తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకుండా ఉండండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సూచనలు తప్పనిసరి.   

3 /5

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. స్ట్రెస్‌ తీసుకోకుండా ఉండండి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థికంగా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు.  

4 /5

 సింహ రాశి వారికి రోజు శుభప్రదమే. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఆలస్యం చేయకుండా అన్ని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే నిర్ణయాలు తీసుకున్న ఆలోచించి వెంటనే తీసుకోండి లేకపోతే అవకాశం చేజారిపోయే అవకాశం ఉంది.   

5 /5

 వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. అయితే అతిగా ఆలోచనలు చేయకుండా కీలక నిర్ణయాలు వెంటనే తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అనుకున్న పనులు సాగాలంటే దానికి తగిన శ్రమ కూడా ముఖ్యం పాజిటివ్‌గా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నించండి. ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. వృశ్చిక రాశి విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారులు కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Daily Astrology today Horoscope Daily Rasiphalalu Daily Rasi phalalu in telugu Daily Rasi phalalu 2026 Daily Rasi phalalu in telugu mulugu Daily Rasi phalalu today Daily Rasi phalalu In English Daily Astrology today daily astrology telugu

Next Gallery

Month Wise Highest Grosser Telugu Movies: ‘MSVP’టూ RRR జనవరి టూ డిసెంబర్ నెలవారీగా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు ఇవే..