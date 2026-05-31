/Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. అధిక జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ వేళ ఆ రాశుల వారికి తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి, జాగ్రత్త పడాల్సిందే!

Daily Astrology May 31 Telugu: నేటి రాశి ఫలితాలు.. ఈరోజు శ్రీపరాభవ నామ సంవత్సరం, అధిక జేష్ఠ మాసం, గ్రీష్మ కాలం, ఉత్తరాయణం కావడంతో మే 31, 2026 ఆదివారం నాడు అధిక జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ విశిష్టత ఉంది. జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఈ రోజు ఎవరెవరు ప్రయాణాలను వాయిదా వేయాలి? ఏ రాశివారు నూతన కార్యక్రమాలను మొదలుపెట్టకూడదు? ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి? అనే సమగ్ర వివరాలను ఇక్కడ చూద్దాం.
మేష రాశి.. ఈ రోజు మీకు ఫలితాలు సగటున ఉంటాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసిమెలిసి ఉండటానికి శ్రద్ధ వహించండి. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టకుండా, పాత పనులను ముగించడం ఉత్తమం. దూర ప్రయాణాలు తగ్గించడం మంచిది.
మిథున రాశి: ఈ రోజు మీకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. శారీరక ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, ఆర్థికంగా లాభాలు కలుగుతాయి. స్నేహితులు, బంధువులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. వృత్తిపరంగా కూడా మీకు మంచి గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి: ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకండి. మానసిక ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా చూసుకోండి. అనుకోని ఆర్థిక నష్టాలు సంభవించే ప్రమాదం ఉంది. ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవచ్చు. కొత్త పనులు ప్రారంభించకుండా, ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
సింహ రాశి: ఈ రోజు కూడా ఫలితాలు మారుతూ ఉంటాయి. కొత్త పనుల్లోకి వెళ్లకుండా ఉండటం మంచిది. విద్యార్థులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి, లేకపోతే ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున కొత్త పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి.
ధనుస్సు రాశి.. ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. నిర్ణయాల విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం. ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోండి. కొత్త కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండండి. ఇంట్లో శాంతిని నెలకొల్పడానికి ప్రయత్నించండి. అనవసర ఖర్చులు లేదా ఆకస్మిక ధన నష్టం రాకుండా చూసుకోండి, ఆరోగ్య విషయంలోనూ జాగ్రత్త అవసరం.
కుంభ రాశి..ఈ రోజు మీకు ఎంతో శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. అన్ని రంగాలలోనూ సానుకూలత కనిపిస్తుంది. వృత్తిలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ధన లాభం కలిగే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)