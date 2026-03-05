Daily Horoscope Telugu: మార్చి 5 రాశిఫలాలు.. మేష, మిథున రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!

Daily Astrology Telugu march 5: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. 2026 మార్చి 5వ తేదీ ఉత్తరాయణం, గురువారం. పండితుల ప్రకారం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని రాశులు ఏవి? ఏ రాశుల అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలి? ఈరోజు కొన్ని రాశులకు శుభ ఫలితాలు మరికొన్ని రాశులకు అశుభ ఫలితాలు ఉన్నాయి.
మేషరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు సజావుగా సాగుతాయి. వ్యాపారం కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు. అయితే కాస్త శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. అది అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. మేష రాశివారికి ఈరోజు ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే రోజు.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదమే. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వస్తుంది. అన్ని పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా ప్రయోజనాలు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. కర్కాటక రాశివారికి ఈరోజు మొత్తానికి బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు.
సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అయితే వాయిదా వేయకుండా పనులు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఖర్చులు మాత్రం ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. తద్వారా సింహం వారికి రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది. అయితే కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.
తులారాశి వారికి ఈరోజు కాస్త మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అయితే అన్ని పనులు సజావుగా అయ్యేలా చూసుకోండి. సమయానికి పనులు పూర్తి చేసుకోండి. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)