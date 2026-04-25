Daily Astrology: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ 2 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదుగా!

Daily Astrology April 25 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఏప్రిల్ 25వ తేదీ శనివారం ప్రత్యేకం. పండితులకు ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేషరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పెండింగ్లో పనులు పెట్టకండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. మేషరాశి వారు ఈరోజు కాస్త స్ట్రెస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. ఇతరులతో గొడవలు దిగకండి.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో పనులు పడతాయి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండాలి. కొత్త పనులు ఈరోజు ప్రారంభించకూడదు. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. మిథున రాశి వారు పని ప్రదేశంలో కూడా జాగ్రత్త వహించాలి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, అవి మీ కెరీర్కు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థిక ధన లాభం కూడా ఉంది. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం ఉంది. పార్టీలకు వెళ్తారు.
కుంభరాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదమే అన్ని విధాలు కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఒక శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవాలి.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)