English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు 2 రాశులు నక్కతోక తొక్కారు, ఇందులో మీరున్నారా?

Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు 2 రాశులు నక్కతోక తొక్కారు, ఇందులో మీరున్నారా?

Daily Astrology February 28 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. 2026 ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ శనివారం ప్రత్యేకం. ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు ఉత్తరాయణం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ఎవరికి వ్యాపారాలు బాగా కలిసి వస్తాయి? ఆర్థికంగా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి? ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు వహించాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఆరోగ్య విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే మాట జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి. ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం మంచిది.   

2 /5

 మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందంగా సాగిపోతుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. మిథున రాశి వ్యాపారాలు కూడా ఈరోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు మాత్రం తీసుకోకండి.  

3 /5

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించాలి.  

4 /5

 సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ రోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి, మాట జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థిక నష్టాలు వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు.   

5 /5

కుంభరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. బాస్ మెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. పదోన్నతి పొందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Daily Astrology Daily Horoscope Daily Astrology February 28 daily astrology telugu Daily Astrology today Daily Astrology horoscope T

Next Gallery

Graha Gochar 2026: త్వరలో గ్రహ మండలంలో అరుదైన కలయిక.. 5 రాశుల వారికి రాజ భోగమే..