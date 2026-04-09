Daily Astrology: నేటి రాశి ఫలాలు.. మేష రాశి వారు ఇరుక్కునే ప్రమాదం! మిధున, కర్కాటక రాశులకు పండగే!

Daily Astrology April 9 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, చైత్ర మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఏప్రిల్ 9వ తేదీ గురువారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశి జాతకం బాగుంటుంది? ఈ రోజు ఏ రాశికి కాస్త ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆచి సూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అంతేకాదు ఈరోజు మాట జాగ్రత్త. మేష రాశి వారు ఇతరులకు గొడవల్లో తలదూర్చకపోవడమే మంచిది. ఈరోజు కాస్త ఇబ్బందికరమైన రోజు. ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు హాయిగా సాగిపోతుంది. ఈరోజు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అన్ని విధాలు కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. ఈరోజు విందూ వినోదాల్లో కూడా పాల్గొంటారు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే. ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. శుభవార్త వింటారు. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న ఒక లాభం కూడా మీకు లభిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. బంధుమిత్రుల సహకారం కూడా లభిస్తుంది. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు హాయిగా సాగిపోతుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఈరోజు శుభవార్త కూడా వింటారు.
కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు బాగుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వస్తుంది. హాయిగా సాగిపోతుంది. విందు వినోదాల పాల్గొంటారు. ఈరోజు వ్యాపారంలో కూడా లాభాలు గడిస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)