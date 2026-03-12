Today Astrology March 12 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు మార్చి 12, 2026 గురువారం. చంద్రుడు ధనస్సు రాశిలో సంచరించనున్నాడు, సూర్యుడు కుంభ రాశిలో సంచరిస్తాడు. శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. ఏ రాశుల వారి జాతకం ఎలా ఉందో.. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదమే. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా కలుగుతుంది. ఈరోజు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ఒక శుభవార్త వింటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)