Daily Rasifal: నేడు ఈ 4 రాశులవారికి అదృష్ట యోగం.. పట్టిందల్లా బంగారమే!

Daily Rashifal March 21 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం 2026 మార్చి 21, చైత్రమాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. శ్రీ మత్స్య జయంతి ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు జాగ్రత్త వహించాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశులకు అదృష్ట యోగం? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. ఈరోజు మిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా లాభపడే అవకాశం ఉంటుంది.
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. ఇతరులకు గొడవల్లో తలదూర్చకుండా ఉండటం మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. వృషభ రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అయితే స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. అన్ని పనులు కలిసి వస్తాయి. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.
తులారాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదమే. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. అన్ని విధాలా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. తుల రాశివారు నేడు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. షాపింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది.
మకర రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం ఉంది. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. అయితే కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. తద్వారా ఆహ్లాదంగా గడుపుతారు.