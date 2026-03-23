English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు ఈ 2 రాశులకు ప్రతిపనిలో విజయం, పట్టిందల్లా బంగారం..!

Daily Horoscope March 23 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరభావ నామ సంవత్సరం చైత్రమాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మార్చి 23 సోమవారం. శ్రీ పంచమి ప్రత్యేకం పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకుండా ఉండండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. మేష రాశి వారు ఈరోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.   

2 /5

మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో కాస్త ఏదైనా గొడవలకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మిథున రాశి వారు కాస్త స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండాలి.  

3 /5

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలు కలిసి వస్తుంది. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.   

4 /5

 సింహ రాశి వారు కూడా ఈరోజు బాగుంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే అంశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈరోజు ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం కూడా ఉంది. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.   

5 /5

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులు జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. విద్యార్థులు కూడా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Next Gallery

