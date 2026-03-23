Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు ఈ 2 రాశులకు ప్రతిపనిలో విజయం, పట్టిందల్లా బంగారం..!

Daily Horoscope March 23 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరభావ నామ సంవత్సరం చైత్రమాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మార్చి 23 సోమవారం. శ్రీ పంచమి ప్రత్యేకం పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకుండా ఉండండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. మేష రాశి వారు ఈరోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో కాస్త ఏదైనా గొడవలకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మిథున రాశి వారు కాస్త స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండాలి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలు కలిసి వస్తుంది. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.
సింహ రాశి వారు కూడా ఈరోజు బాగుంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే అంశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈరోజు ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం కూడా ఉంది. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులు జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. విద్యార్థులు కూడా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)