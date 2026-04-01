English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. మిథునరాశికి విపరీతమైన ఖర్చులు, కుంభానికి స్నేహితుల మద్ధతు!

Today Rashifal April 1st Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, చైత్రమాసం, వసంత రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 ఏప్రిల్ 1వ తేదీ చైత్ర పౌర్ణమి ప్రత్యేకం. ఈరోజు ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి? పండితుల ప్రకారం ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /6

 మేషరాశి వారికి రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని పనుల్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తారు. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఉత్సాహంగా ఉంటారు. దీనికి బంధం మిత్రుల సహాయం కూడా అందుతుంది. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా అవకాశం ఉంది. అయితే ఇతరుల విషయాల్లో తల దూర్చకుండా ఉండండి. ఆరోగ్యం కలిసి వస్తుంది.   

2 /6

 మిథున రాశి వారు ఈ రోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కాస్త ఇబ్బందికరమైన రోజే. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా లేదు. ఎంతైనా కష్టపడాల్సిన అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఈ రాశి వారికి బంధుమిత్రులు సహాయం చేసే అవకాశం ఉంది.   

3 /6

 కర్కాటక రాశి వారు కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొన్ని పనుల్లో కష్టంగా ఉండవచ్చు. కానీ ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కష్టపడితేనే ఫలితం లభిస్తుంది. జీవితంలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థిక విషయాలు కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి.   

4 /6

 తులారాశి వారికి ఈరోజు కాస్త ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. తులారాశి వారు ఈరోజు ఆరోగ్యం కలిసి వస్తుంది. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.   

5 /6

 కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరమే. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థిక అభివృద్ధి కూడా ఉంది. కుంభరాశి వారికి అన్ని పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.   

6 /6

 మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త స్ట్రెస్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Next Gallery

Indian Railways: రైల్వే ప్రయాణీకులకు అలెర్ట్‌.. రేపటి నుంచి టిక్కెట్‌ రీఫండ్‌ రూల్స్‌ ఛేంజ్‌, ఎంత వాపసు వస్తాయంటే?