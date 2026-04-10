Daily Horoscope: కర్కాటక, కుంభ రాశుల వారికి రాజయోగం! ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు.. ఏప్రిల్ 10 రాశి ఫలాలు!

Today Horoscope April 10 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం 2026 ఏప్రిల్ 10వ తేదీ శుక్రవారం ప్రత్యేకం. వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చు? లేదా ప్రయాణాలు మానుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 
 
 మేష రాశి వారికి రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మంచిది. ఈ రాశి వారు ఈ రోజు కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల గొడవల తల దూర్చకుండా ఉండడం మంచిది. అంతే కాదు కోపం తగ్గించుకోవాలి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకుండా ఉండండి.   

 మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పెద్దలు సూచన తప్పనిసరి. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అంతేకాదు ఆఫీసులో గొడవల్లో తలదూర్చకుండా ఉండడం మంచిది.   

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే. అన్ని విధాలు కలిసి వస్తుంది. హాయిగా సాగిపోతుంది. ఈ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది . ఈరోజు సంతోషంగా సాగిపోతుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.   

 కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.  కన్య రాశి వారు ఈ రోజు కొత్త పనులు ప్రారంభించవద్దు. గొడవలకు వెళ్లకండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకొని, దూరప్రాంతాల ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది.   

 కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. అన్ని పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో పురోగతి కూడా కనిపిస్తుంది. కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు పార్టీలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

