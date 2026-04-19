Daily Astrology: అక్షయ తృతీయ వేళ ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు.. మీ రాశి ఉందా?

Today Astrology April 19 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం వైశాఖమాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం, పరశురామ జయంతి ప్రత్యేకం. 2026 ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ఆదివారం. అక్షయ తృతీయ రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. మేష రాశి వారు ఈ రోజు పార్టీలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈరోజు ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే. ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. మిథున రాశి వారి ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. తద్వారా లాభాలు పొందుతారు. కోరుకున్న పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే.. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. కాస్త స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త పడండి. ఆర్థిక లాభాలు కూడా ఉన్నాయి. అనుకోని ప్రయాణాలు రావచ్చు. స్నేహితులను కలుస్తారు.
సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆకస్మిక నిర్ణయం వల్ల ధన నష్టం తప్పదు. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు పని ప్రదేశంలో కాస్త ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో ఏర్పడవచ్చు.
ధనస్సు రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమమే. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)