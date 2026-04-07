Daily Horoscope: నేడు ఈ రాశులవారికి ఆకస్మిక ధన లాభం.. అదృష్టవంతులు ఎవరో చూసుకోండి! ఏప్రిల్ 7 రాశిఫలాలు!

Today Horoscope April 7 Telugu: నేటి రాశిఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, చైత్ర మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఏప్రిల్ 7వ తేదీ ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు పనులు ప్రారంభించకూడదు? ఏ రాశులు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు సైతం రద్దు చేసుకోవాలి? పండితుల ప్రకారం ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేష రాశివారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటారు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. పని పట్ల నిర్లక్ష్యం వద్దు. మేష రాశివారు ఈరోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి. పోటీకి అలవాటు పడండి. అలా అని స్ట్రెస్ తీసుకోకండి.
మిథున రాశి... మిథున రాశివారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. మిథున రాశివారికి ఈరోజు ఆకస్మిక ధన లాభ సూచన కూడా ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి తీసుకోకుండా ఉండండి. ధన నష్ట సూచన కూడా ఉంది. కర్కాటక రాశివారు ఈరోజు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఈ రాశివారు ప్రయాణాలు మానుకోవాలి, అంతేకాదు గొడవలకు దూరంగా ఉండండి.
వృశ్చిక రాశి.. వృశ్చిక రాశివారికి ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన రోజు. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు సైతం తీసుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వృశ్చిక రాశివారికి వ్యాపారాలు కూడా పుంజుకుంటాయి. కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది.
మీన రాశి.. మీన రాశివారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకూడదు. అనవసరమైన గొడవలకు దిగకండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)