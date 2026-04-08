Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. మకర రాశివారికి ఖర్చులు, మేషం వారికి నిరాశే..!

Today Horoscope April 8 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, చైత్ర మాసం, వసంత రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 ఏప్రిల్ 8వ తేదీ బుధవారం. చంద్రుడు వృశ్చిక రాశి నుంచి ధనస్సు రాశిలోకి ప్రయాణం దీనివల్ల కొన్ని మార్పులు అంచనాలు పెరుగుతాయి. పండితుల ప్రకారం రాశుల ఫలాలు ఈరోజు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. అయితే కొంత స్ట్రెస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని పనుల్లో నిరాశ ఉంటుంది. అయినా ప్రయత్నాలు చేయండి. మేషరాశి వారికి ఆరోగ్యం జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడం మంచిది. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త, కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. వృషభ రాశి వారు ఈరోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. స్థిరాస్తులు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదమే. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. బంధు మిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ రాశికి ఈరోజు స్నేహితుల సహకారం లభిస్తుంది. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఒక శుభవార్త వింటారు.
మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. కొన్ని లీగల్ విషయాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఖర్చు కూడా అదుపులో ఉంచుకోండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త శ్రద్ధ పెంచడం మంచిది.
మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే అన్ని విధాలు కలిసి వస్తుంది. షాపింగ్ ఎక్కువగా చేసే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)