/ఆగస్టు 15 శనివారం రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రోజు శ్రీపరాభవ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 ఆగస్టు 15వ తేదీ, శనివారం. పండితుల ప్రకారం ఈ రోజు అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు కొత్త పనులు చేపట్టకూడదు? అనే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు, పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అంతా పాజిటివ్గానే జరుగుతుంది.
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి; తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. వృషభ రాశి వారు ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకుండా ఉండటం మంచిది.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు, శుభవార్తలు వింటారు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం కూడా అంతగా కలిసి రాకపోవచ్చు. ప్లానింగ్ ప్రకారం వెళ్తే విజయం సాధిస్తారు.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలకమైన నిర్ణయాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపారస్తులు ఆకస్మిక నష్టాన్ని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. కుంభ రాశి వారు ఈ రోజు కొత్త పనులు చేపట్టకపోవడం ఉత్తమం. (Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)