/నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశి వారికి అదృష్టం తలుపు తడుతుంది! మీ రాశి కూడా ఉందా?

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 ఆగస్టు 19వ తేదీ బుధవారం. పండితుల అంచనాల ప్రకారం ఏ వ్యాపారస్తులకు ఈరోజు కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశి వారు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా విజయం లభిస్తుంది, ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే రోజు.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరమే. కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభిస్తారు, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా, ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఈరోజు ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత జాగ్రత్త అవసరం.
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరమే. ఏదైనా శుభవార్త వింటారు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు కలిసి వచ్చే రోజు, బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని గడుపుతారు. సింహ రాశి వారికి ఈరోజు అదృష్టం వరిస్తుంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి, అవసరమైతే ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)