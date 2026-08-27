నేటి రాశి ఫలాలు..ఈరోజు శ్రీపరా భావ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం. 2026 ఆగస్టు 27వ తేదీ, గురువారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు దూర ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: ఈరోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు, కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి.
వృషభ రాశి: ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది, కాస్త ఇబ్బందికరమైన రోజు అని చెప్పవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. పని ప్రదేశంలో కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక నష్టం కలిగే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి నిర్ణయాలను వాయిదా వేయండి.
కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. శుభవార్తలు వింటారు. అయితే, అనుకోని ఖర్చులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. కానీ ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చకండి.
సింహ రాశి: ఈరోజు మీకు శుభకరమే. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందుతారు, తద్వారా సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభ సూచనలు ఉన్నాయి.
మీన రాశి: ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు, వ్యాపారస్తులకు కలిసి వచ్చే రోజు. శుభవార్తలు వింటారు, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అయితే, డబ్బు ఖర్చు అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది.