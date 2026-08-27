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మేషం, సింహ రాశులకు జాక్‌పాట్.. వృషభ రాశి వారు ఈ తప్పు అస్సలు చేయకండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 27, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:59 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు..ఈరోజు శ్రీపరా భావ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం. 2026 ఆగస్టు 27వ తేదీ, గురువారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు దూర ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి:

మేష రాశి: ఈరోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు, కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి:

వృషభ రాశి: ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది, కాస్త ఇబ్బందికరమైన రోజు అని చెప్పవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. పని ప్రదేశంలో కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక నష్టం కలిగే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి నిర్ణయాలను వాయిదా వేయండి.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి:

కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. శుభవార్తలు వింటారు. అయితే, అనుకోని ఖర్చులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. కానీ ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చకండి.  

Leo4/5

సింహ రాశి:

సింహ రాశి: ఈరోజు మీకు శుభకరమే. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందుతారు, తద్వారా సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభ సూచనలు ఉన్నాయి.  

Pisces5/5

మీన రాశి:

మీన రాశి: ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు, వ్యాపారస్తులకు కలిసి వచ్చే రోజు. శుభవార్తలు వింటారు, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అయితే, డబ్బు ఖర్చు అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది.

TAGS:
today Horoscope
daily horoscope august 27 2026
Today Rasi Phalalu Telugu
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