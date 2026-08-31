/నేటి రాశిఫలాలు (31-08-2026).. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. ఆ రాశి వారు మాత్రం జాగ్రత్త!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 ఆగస్టు 31 సోమవారం. పండితుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈ సంకటహర చతుర్థి రోజున ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలి? నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్న రాశుల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు సానుకూలంగా సాగుతుంది. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఈరోజు ఆర్థిక లాభాలు కూడా ఉన్నాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగానే ఉంటుంది. పని చేసే చోట మంచి ప్రశంసలు అందుతారు. దీనివల్ల సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. విద్యార్థులకు కూడా ఈ రోజు కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారులకు, పెట్టుబడిదారులకు ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరమే, కాస్త బిజీగా గడిచే సమయం అని చెప్పవచ్చు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఆర్థికంగా లాభం పొందే రోజు, అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి ఉండాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం, కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. కుటుంబంలో సఖ్యతను కాపాడుకోండి. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకుండా ఉండటం ఉత్తమం.
కుంభ రాశి వారికి ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనవసర గొడవలకు దూరంగా ఉంటూ సంయమనం పాటించండి. పెద్దల సూచనలను పాటించడం మంచిది. కుంభ రాశి వారు ఈరోజు ఎంతైనా అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యం కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)