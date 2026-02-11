English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశులు తప్పక జాగ్రత్త పడాలి.. కారణాలు తెలుసుకోండి..

Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశులు తప్పక జాగ్రత్త పడాలి.. కారణాలు తెలుసుకోండి..

Daily Rasiphalalu February 11 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం, మాఘ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఫిబ్రవరి 11 బుధవారం. నేడు అదృష్టం కలిసి వస్తున్న రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి? వ్యాపారం ఎవరికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కానీ ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. మాట జారకుండా ఉండడం మంచిది . అది ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. కోపం తెచ్చుకోకండి. వ్యాపారస్తులకు కూడా కీలకమైన రోజు. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది.  

 మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు విషయంలో జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం కూడా బాగానే ఉంటుంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశ్నలు పొందుతారు. అయితే ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.   

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కలిసి రాకపోవచ్చు. అయితే స్ట్రెస్‌ తీసుకోకుండా కూల్ గా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఇతరుల వాదనలో జోక్యం చేసుకోకూడదు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది.   

 సింహ రాశి వారు కూడా ఈ రోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఇబ్బంది కరమైన పరిస్థితిలో ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో కూడా కాస్త జాగ్రత్త. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆలోచించ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆ ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకపోవడమే మంచిది. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి.   

 కుంభరాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు పూర్తవుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఒక ముగింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారిలో కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

