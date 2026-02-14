Daily Rasiphalalu: ఫిబ్రవరి 14 శనివారం రాశి ఫలాలు: ఆకస్మిక ధనలాభం ఎవరికో తెలుసా? జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఇవే!

Daily Rasiphalalu February 14 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం, 2026 ఫిబ్రవరి 14వ తేదీ శనివారం, మాఘమాసం. శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం, ప్రదోష వ్రతం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగాలంటే కోపం తగ్గించుకోండి. ఎక్కువగా స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ప్రయత్నించండి. అయితే ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా ఈరోజు వేధించవచ్చు. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి.
వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. కీలక నిర్ణయాల విషయాల్లో ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పెద్దలు సూచన తప్పనిసరి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. పని ప్రదేశంలో కాస్త సఖ్యత పెంచుకోండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదం. అన్ని విధాల కలిసి వచ్చే రోజు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఖర్చుల విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది.
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదం .విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఒక గుడ్ న్యూస్ వింటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ప్రయత్నాలు అన్ని ఈరోజు శుభవార్తలు తీసుకువస్తాయి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి.
మీనం వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఈరోజు ఆకస్మిక ధన లాభయోగం కూడా ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)