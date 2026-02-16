Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఫిబ్రవరి 16 శత్రువుల పన్నాగాలు, అకస్మాత్తు లాభాలు.. మీ రాశి ఉందా?

Today Horoscope February 16 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మాఘమాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 ఫిబ్రవరి 16వ తేదీ సోమవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎంతో ఓపిగ్గా ఉండాల్సిన సమయం. అయితే ఈరోజు మధ్యాహ్నం నాటికి వీరి సమస్యలు సద్దుమణువుతాయి. బంధుమిత్రుల సహకారంతో ముందుకు సాగుతారు. అంతేకాదు కుటుంబంలో సఖ్యత కూడా పెరుగుతుంది. ఈరోజు మేష రాశి వారికి ఒక శుభవార్త వినవచ్చు.
మిథున రాశి వారు కొన్ని రోజులుగా మానసిక బాధ పడుతున్నారు. వారికి స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది. అయితే కొంత పనుల్లో మీరు నిమగ్నం అవ్వడం వల్ల స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడతారు. స్నేహితులు మీకు సహాయం చేయడానికి ముందుకు వస్తారు. ఇది మీకు శుభకరం.. మీకు ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయించడానికి ప్రయత్నించండి. వీలైతే దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయండి.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా స్టేషన్ నుంచి బయటపడటానికి మెడిటేషన్ వంటివి చేస్తూ ఉండాలి. శారీరక ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి .ఆర్థిక నష్టాలు వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. జాగ్రత్త బంధుమిత్రులు మీకు సహాయం చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అయితే ఈరోజు వ్యాపారస్తులు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం.
సింహరాశి వారు ఈరోజు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ప్రధానంగా మీపై శత్రువులు పన్నాగం వేస్తున్న సమయం. అయితే మీరు స్ట్రెస్ అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. కష్టపడి పని చేస్తే మంచి సక్సెస్ సాధిస్తారు. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ప్రయత్నించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. కాస్త పని ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో కూడా ఈరోజు మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.
ఇక కుంభరాశి వారికి ఎంతో హాయిగా సాగిపోయే రోజు అని చెప్పొచ్చు. మానసిక ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. పెట్టుబడులు పెడతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా బాగానే కలిసి వస్తుంది. ఈరోజు హాయిగా సాగిపోయే రోజు. కుంభరాశి వారు పెద్దల సూచన తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పాలయ్యే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కానీ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొని నిలబడ్డానికి ప్రయత్నించండి. తద్వారా మానసిక ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీ ఆర్థిక విషయంలో కూడా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మీన రాశి వారు ఈరోజు కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకుంటారు. భాగస్వామి నుంచి సానుకూల స్పందన లభిస్తుంది. కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)