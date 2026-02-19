English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కుంభ, మిథున, కర్కాటక రాశులకు ప్రత్యేక హెచ్చరిక.. ఈరోజు ఎలా ఉండబోతుంది?

Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కుంభ, మిథున, కర్కాటక రాశులకు ప్రత్యేక హెచ్చరిక.. ఈరోజు ఎలా ఉండబోతుంది?

Daily Horoscope February 19 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఫిబ్రవరి 19వ తేదీ గురువారం శతభిషా కార్తె ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశి లాభాలు గడిస్తాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /6

 మేషరాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. అన్ని పనులు సజావుగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. వ్యాపారులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. అయితే ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి. మాట కూడా జాగ్రత్త.   

2 /6

 మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. డబ్బు ఖర్చు అతిగా చేయటం వల్ల నష్టపోతారు. విద్యార్థులు కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం.   

3 /6

 కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమమే. ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చక పోవడమే మంచిది. ఆఫీసు పనుల్లో జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకుంటే జాగ్రత్తగా ఉండండి. అతిగా స్ట్రెస్‌ తీసుకోకుండా ఉండండి.   

4 /6

 సింహరాశి వారికి ఈరోజు సాదాసీదాగా సాగిపోయే రోజు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అది ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికంగా కూడా ఈరోజు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి .  

5 /6

 ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమమే అని చెప్పొచ్.చు అయితే కీలక నిర్ణయాల్లో మాత్రం ఆలోచించి తీసుకోండి. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా అనుకూలమైన రోజు. ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు కాస్త ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది.   

6 /6

 కుంభ రాశి వారు ఈరోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఇది విద్యార్థులకు కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికపరమైన లాభాలు కూడా ఉంటాయి. కుంభరాశి వారు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. లేకపోతే ఇబ్బందులు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Daily Horoscope February 19 2026 February 19 Rasi Phalalu Telugu Today Horoscope Telugu Telugu Astrology Predictions 2026

Next Gallery

Kuja Gochar: త్వరలో కుంభరాశిలోకి గ్రహాల సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు.. ఈ 3 రాశుల వారు అపర కుబేరులు కాబోతున్నారు..!