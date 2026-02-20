Daily Horoscope: శుక్రవారం ప్రత్యేక రాశిఫలాలు.. మీ నిర్ణయం మారే సమాచారం!

Daily Horoscope February 20 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. 2026 ఫిబ్రవరి 20వ తేదీ శుక్రవారం. ఫాల్గున మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. పండితుల ప్రకారం ఈ రోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆశతో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అందర్నీ అంత ఈజీగా నమ్మకూడదు. వ్యాపారంలో అవంతరాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ భాగస్వామితో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది జాగ్రత్త.
వృషభ రాశి వారికి రోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. బిజినెస్ లో కూడా ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా సాగిపోతుంది. మానసికంగా కూడా బాగుంటుంది. అన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. పని విషయంలో మంచి ప్రయోజనం పొందుతారు. ఆర్థిక లాభాలు కూడా ఉన్నాయి.
సింహరాశి వారు ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. మానసిక ఆందోళన ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండాలి. అప్పుడే ఇబ్బందులు పడకుండా ఉంటారు.
తులారాశి వారికి ఈరోజు కూడా హాయిగా సాగిపోయే రోజు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కొత్త పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకుంటారు. ఏవైనా విందు వినోదాలు పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
కుంభరాశి వారికి ఆనందంగా సాగిపోతాయి. అయితే శత్రువుల పై విజయం సాధించాలి. లేకపోతే ఇబ్బందుల పడే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)