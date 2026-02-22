Daily Rasiphal: ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఎవరికి పదోన్నతి.. ఎవరికి ఖర్చుల భారం? పూర్తి విశ్లేషణ!

Daily Rasiphalalu February 22 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వవాసునామ సంవత్సరం ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ ఆదివారం పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశి ప్రయాణాలు మానుకోవాలి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేషరాశి వారికి ఈరోజు అన్ని విధాలా కలిసి వచ్చే రోజున చెప్పొచ్చు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో కూడా కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఏవైనా దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా కూడా అది కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే. విద్యార్థులకు కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు, పదోన్నతి పొందుతారు. అంతేకాదు సమాజంలో కూడా గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదమే. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. కొత్త ఆలోచనలు చేస్తారు. అవి బాగా కలిసి వస్తాయి. వ్యాపారస్తులు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఒక పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. శుభవార్త వింటారు.
ఇక సింహ రాశి వారికి మిశ్రమమే అని చెప్పొచ్చు. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండండి. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త కాస్త ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇతరులతో గొడవలు పెట్టుకోకుండా ఉండండి. ప్రయాణాలు కూడా మానుకోవడమే మంచిది.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమమే. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయడం మంచిది. ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం పెద్దల సూచన తో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఎంతైనా ఓపిగ్గా ఉండాల్సిన సమయం. ఈ రోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అన్ని విధాలా కలిసి రాకపోవచ్చు. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కీలక వ్యాపారాల్లో డబ్బు జాగ్రత్త.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)