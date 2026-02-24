English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Today Rasi Phalalu: ఈ 3 రాశులకు విజయం ఖాయం.. ఒక రాశికి మాత్రం అలెర్ట్‌..!

Daily Rasiphalalu February 24 Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీవిశ్వవాసు నామ సంవత్సరం, ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026  ఫిబ్రవరి 24 మంగళవారం పండితుల ప్రకారం నేడు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఈరోజు కాస్త ఇబ్బందులకు గురయ్యే వారు ఎవరు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
మేషరాశి.. మేషం వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా ఏమాత్రం తగ్గకండి. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకండి. బంధుమిత్రులను కలిస్తే కాస్త ఉల్లాసంగా సాగిపోతుంది.

మిథునం.. మిథునం వారికి ఈరోజు కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం కూడా మంచిది. అంతేకాదు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం తగదు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఈరోజు మిథున రాశివారు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడమే మంచిది.

కర్కాటక రాశి.. ఈరోజు కర్కాటకం వారికి అదృష్టం తెచ్చిపెడుతుంది. అన్ని సానుకూలంగా సాగిపోతాయి. ఈరోజు మీ బాస్‌ మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తారు. తద్వారా సమాజంలో కూడా గౌరవం పెరుగుతుంది. కొత్త పనులు కూడా ఈరోజు కలిసి వస్తాయి. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

సింహం.. సింహ రాశి వారికి ఈరోజు మంగళవారం బాగుంటుంది. అన్నిటా విజయం వరిస్తుంది. మీ ఖర్చులు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారులకు కూడా ఈరోజు కలిసివస్తుంది. ఒక గొప్ప నిర్ణయం కూడా ఈరోజు తీసుకుంటారు.

మీనం.. మీన రాశివారు ఈరోజు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. గొప్ప నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు, బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. ఈరోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణం కూడా కలిసివస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

