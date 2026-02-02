English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశుల వారికి అఖండ రాజయోగం.. పట్టిందల్లా బంగారం..!

Horoscope Today February 2 Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం సోమవారం రోజున చంద్రుడు కర్కాటకం నుంచి సింహ రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై ఆశ్లేష నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు సూర్యుడు, కుజుడు, చంద్రుడి ప్రభావంతో ఆయుష్మాన్, గజకేసరి, సౌభాగ్య యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /12

మేష రాశి వారు ఈరోజు డబ్బు వ్యవహారాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. వ్యాపార వ్యవహారాలలో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. వృత్తి, ఉద్యోగాలు మిశ్రమంగా సాగుతాయి.

2 /12

వృషభ రాశి వారు ఈరోజు ఆర్థికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీర్చి ఊరట చెందుతారు. సమాజంలో పెద్దలతో నూతన పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. అన్ని రంగాల వారికి అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి.  

3 /12

మిథున రాశి వారు ఈరోజు ఇతరులతో తొందరపడి మాట్లాడటం మంచిది కాదు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. నూతన గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తారు. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. బంధుమిత్రుల నుంచి ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.

4 /12

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అదనపు పని భారం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. బంధు మిత్రుల నుంచి వివాదాలకు సంబంధించిన సమాచారం అందుతుంది. ఇంట్లో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. సంతాన విద్యా విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు.

5 /12

సింహ రాశి వారు ఈరోజు స్నేహితుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు అనుకూలత వాతావరణం ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు విస్తరిస్తాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల ఆదరణ లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.

6 /12

కన్య రాశి వారు ఈరోజు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో విశేషంగా పాల్గొంటారు. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి శ్రీకారం చుడతారు. అవసరానికి డబ్బు అందుతుంది. దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీర్చగలుగుతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.  

7 /12

తుల రాశి వారు ఈరోజు నిరుద్యోగులకు పెద్దల అనుగ్రహంతో నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మిత్రులతో ఉన్న వివాదాలను పరిష్కరించుకుంటారు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి.

8 /12

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు ఇంట్లో శుభకార్యాల ప్రస్తావన వస్తుంది. సమాజంలో ప్రముఖుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. డబ్బు సంబంధిత వ్యవహారాలు కలిసి వస్తాయి. వాహనాలు నడిపే విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.  

9 /12

ధనుస్సు రాశి వారు ఈరోజు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. సంతానం విద్యా విషయాలలో శుభవార్తలు అందుతాయి. దూర ప్రాంత బంధు మిత్రుల రాక సంతోషం కలిగిస్తుంది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. అన్ని వైపుల నుంచి అదాయం అందుతుంది.

10 /12

మకర రాశి వారు ఈరోజు పాత రుణాలను కొంతవరకు తీర్చగలుగుతారు. దూరప్రాంత బంధు మిత్రుల నుంచి అందిన సమాచారం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురైనా అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సొంత నిర్ణయాలు కలిసివస్తాయి. సంతాన ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

11 /12

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు చిన్ననాటి మిత్రులతో కొన్ని విషయాలలో విభేదాలు వస్తాయి. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం  విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం జరిగినా నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. నూతన గృహ వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వాయిదా పడతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.

12 /12

మీన రాశి వారు ఈరోజు ఆప్తులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. గతంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు గుర్తుచేసుకుని బాధపడతారు. ఇంటా బయటా అనుకూలత పెరుగుతుంది. శుభకార్యాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. వ్యాపారాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. సోదరులతో స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు.

Rashi Phalalu Today Rashi Phalalu Horoscope Today Today Horoscope February 2 Zodiac Predictions Daily Rashi Phalalu Telugu

