English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశివారు ఈరోజు తప్పకుండా జాగ్రత్తపడాలి… లేదంటే నష్టం తప్పదు!

Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశివారు ఈరోజు తప్పకుండా జాగ్రత్తపడాలి… లేదంటే నష్టం తప్పదు!

Daily Horoscope January 29 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసునామ సంవత్సరం, మాఘమాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 జనవరి 29వ తేదీ గురువారం. భీష్మ ఏకాదశి ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏంటి? ఏ రాశులు జాగ్రత్త పడాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /6

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చకండి. మాట జాగ్రత్త, కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా ఈరోజు మేష రాశి వారు జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.  

2 /6

 వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్ గా సాగిపోతుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయకూడదు.  బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే మాట విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈరోజు శుభసూచకం.  

3 /6

 కర్కాటక రాశి వారికి పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తి చేసుకుంటారు. ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం ఎంతైనా జాగ్రత్త వహించండి. ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా మిశ్రమమే. దీంతో స్ట్రెస్‌ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.  

4 /6

 సింహ రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఇతరుల విషయాలు తలదూర్చకుండా ఉండడం మంచిది. వ్యాపారాలు కూడా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకుండా ఉండండి. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంది. ఎవరితోనూ వాగ్వాదాలు చేయకండి.   

5 /6

 ధనస్సు రాశి వారికి కూడా ఈరోజు కాస్త ఇబ్బందికరమైన రోజే అని చెప్పవచ్చు .కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. ఇతరుల విషయాల్లో తల దూర్చకుండా ఉండటం మంచిది. గొడవలకు దిగకండి, ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు వాహనాలు విషయంలో అలెర్ట్ గా ఉండడం మంచిది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది.  

6 /6

 కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు బాగుంటుంది. అయితే కొన్ని విషయాలు మాత్రం బాగా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారులకు శుభసూచకం. ఈ రోజంతా ఆనందంగా సాగిపోయే రోజు . ప్రయాణాలు చేస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

daily horoscope telugu today horoscope january telugu Telugu Rasi Phalalu Today january horoscope telugu today zodiac predictions

Next Gallery

Keerthi Bhat: రెండేళ్ల నిశ్చితార్థం, సహజీవనం.. ఇప్పుడు బ్రేకప్ ప్రకటించిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!