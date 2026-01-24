English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Daily Rasifal: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం డబుల్… జాగ్రత్త అవసరమైన రాశులు ఇవే!

Today Rasifal January 24 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మాఘ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 జనవరి 24 శనివారం. పండితుల ప్రకారం అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశిలో కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. పని ప్రదేశంలో కూడా కాస్త జాగ్రత్త. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఖర్చుల విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయం. ఇతరుల విషయాలలో తల దూర్చకండి.   

 వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమైన రోజు. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. ఏవైనా విహార యాత్రకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ధన లాభం సూచన.   

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమైన రోజు. ఏదైనా శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈరోజు ప్రతి పనిలో కూడా విజయం వరిస్తుంది. ఈరోజు పని విషయంలో ఒక కీలక ఘట్టం అవుతుంది.  

 సింహ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. బద్ధకం వీడితే శుభ సూచకం కాస్త ఒత్తిడి కూడా తగ్గించుకోండి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల విషయాల్లో తల దూర్చకండి. ఓపిగ్గా పనులు చేసుకుని వెళ్లడం వల్ల శుభం.   

 కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదమైన రోజు. అన్ని పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అయితే ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి రావాలంటే కాస్త కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

