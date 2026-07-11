/నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శనివారం ఏ రాశి వారికి అదృష్టం? ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, జైష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జూలై 11వ తేదీ, శనివారం. పండితుల అంచనా ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిగే రాశులు ఏవి? ఏ రాశి వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలా? అనే పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారు ఈరోజు ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తే విజయం లభిస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో కూడా విజయతీరాలు అందుకుంటారు.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులు సజావుగా సాగుతాయి. కార్యాలయంలో మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీరు ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. మీపై మీకు నమ్మకంతో పనులు మొదలుపెడితే అవి విజయవంతం అవుతాయి.
సింహ రాశి వారికి కూడా శుభ ఫలితాలే లభిస్తాయి. అయితే, భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోండి.. ఒత్తిడికి లోనుకాకండి. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. మీపై మీకు నమ్మకంతో పనులు ప్రారంభిస్తే అవి సానుకూలంగా సాగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకండి. ఒత్తిడికి లోనుకావద్దు. మీపై మీకు నమ్మకం ఉంచుకుని, ప్రార్థన చేస్తూ మీ లక్ష్యంపై దృష్టి పెడితే విజయం సాధించగలరు.
కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. భావోద్వేగాలను తగ్గించుకోండి. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఈరోజు మీకు ఒక గుణపాఠంగా మారవచ్చు. మీపై మీకు నమ్మకం పెరిగితే విజయం మీదే.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)