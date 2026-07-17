/జులై 17 రాశిఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి అదృష్టం, ఆ రెండు రాశులకు కష్టాలు!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఆషాడమాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం ప్రారంభం అవుతున్నాయి. 2026 జులై 17వ తేదీ శుక్రవారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈరోజు ఏ రాశులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది? అనే పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీరు ఎంతో ఉత్సాహంగా సాగుతారు. సృజనాత్మకంగా ఆలోచిస్తారు. దూర ప్రయాణాలు చేయడం మంచిది. ప్రకృతిని ఆస్వాదించండి. ట్రిప్ చేయడం వల్ల కొత్త నైపుణ్యాలు వస్తాయి, కెరీర్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది, కాబట్టి ప్రయత్నించండి.
ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఓటముల ద్వారా కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకుంటారు, అయితే వాటిని మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా చూసుకోండి. మీపై మీకు నమ్మకం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకోండి.
ఈరోజు మీకు శుభకరంగానే ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. మీ ప్రతిభను మీరు నమ్మడం అలవాటు చేసుకోండి. ఇతరులు అర్థం చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు, మీ కొత్త ఆలోచనలను అమలు చేయండి.
ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. గతం గురించి ఆలోచించడం మానేసి, ముందుకు సాగడానికి ప్రయత్నించండి. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకుని, మరో అవకాశం కోసం ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టండి. అనుకోని లాభాలు పొందుతారు.
ఈరోజు మీరు ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మకండి. ఎవరి నమ్మకంపై ఆధారపడకండి. మీపై మీకు నమ్మకం పెంచుకుని కొత్త ప్రయత్నాలు ప్రారంభించండి. ఎంతో ధైర్యంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయం ఇది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)