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నేటి రాశి ఫలాలు..కుంభం, మిథున రాశులకు జాక్‌పాట్, ఆ రాశి వారు మాత్రం చాలా జాగ్రత్త!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 24, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:30 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఆషాడమాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 జూలై 24వ తేదీ, శుక్రవారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈరోజు అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశి వారు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది, విజయాలు లభిస్తాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు, అయితే కొంచెం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది, నిర్ణయాలు జాగ్రత్తగా తీసుకోండి.  

Gemini2/5

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరమే. సుఖసంతోషాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను కూడా పూర్తి చేస్తారు.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉండండి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి, సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.  

Aquarius4/5

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారాల్లో లాభాలు వస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభించే రోజు.  

Pisces5/5

మీన రాశి

మీన రాశి వారు ఈరోజు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం సహకరించకపోవచ్చు. ఆర్థిక నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
Daily Horoscope
Today Horoscope In Telugu
Rasi Phalalu Today
rasi phalalu july 24 2026

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