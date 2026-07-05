/నేటి రాశి ఫలాలు 05-07-2026.. ఈ రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీపరాభావ నామ సంవత్సరం, జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జులై 5వ తేదీ, ఆదివారం. పండితుల అంచనా ప్రకారం, ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? అనే పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు మీకు శుభంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. వాటిలో విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడం మంచిది. ఇతరులతో అనవసర గొడవలకు దూరంగా ఉండండి.
ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. రుణాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉండండి. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకోండి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. ఓపికగా ఉండండి, గొడవలకు వెళ్లకండి.
ఈరోజు మీకు కాస్త అసాధారణంగా ఉండవచ్చు. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఆలోచించి తీసుకోండి. ఇతరులను అంత సులభంగా నమ్మకండి. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలను మానుకోండి. సింహ రాశి వారు ఈరోజు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఈరోజు మీకు శుభకరమైన రోజు అని చెప్పవచ్చు. అంతా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. కుంభ రాశి వారు బంధుమిత్రులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు.
ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. కొత్త పనులు చేపట్టకండి, ఎందుకంటే అందులో నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. పెద్దల సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించండి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)