/నేటి రాశి ఫలాలు.. మేషం, కర్కాటక రాశి వారికి అదృష్టం, కుంభ రాశి వారు జాగ్రత్త!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం కాలంలో 2026 జూలై 9వ తేదీ, గురువారం. జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈరోజు ఏయే రాశుల వారు నూతన కార్యాలను మొదలుపెట్టవచ్చు? ఏ రాశి వారికి కార్యాలయంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు మీకు అత్యంత అనుకూలమైనదిగా ఉండబోతోంది. అన్ని రంగాల్లోనూ విజయం లభిస్తుంది. కొత్త పనుల ఆరంభానికి ఇది సరైన సమయం. ఆర్థిక పరంగా లాభదాయకమైన రోజు, మీరు ఎప్పటి నుంచో ఆశించిన శుభసందేశం అందుతుంది. స్నేహితులు, బంధువులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు.
ఈ రోజు మీకు కూడా శుభప్రదంగానే ఉంటుంది. అనుకున్న పనులన్నీ ఆటంకం లేకుండా జరుగుతాయి. వాయిదా పడిన పనులను కూడా పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. శారీరక ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి లాభాలు చేకూరుతాయి.
మీకు విజయాలు వరిస్తాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను ఈరోజు పూర్తి చేయగలుగుతారు. అయితే, ఆరోగ్య విషయంలో కొంచెం శ్రద్ధ వహించడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సామరస్యాన్ని పెంచుకోండి. వృత్తిపరంగా మంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. మీరు కోరుకున్న శుభవార్త వింటారు. సుదూర ప్రయాణాలు చేసే యోగం కూడా ఉంది.
ఈ రోజు మీకు మేలు చేస్తుంది.. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఇది అనుకూల సమయం. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగస్థులకు సంతోషకరమైన వార్త అందుతుంది. ఆఫీసులో మంచి పేరు వస్తుంది.
ఈరోజు మీరు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సానుకూల దృక్పథంతో సంతోషంగా గడిపినప్పటికీ, కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో అనుబంధాలను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి, తద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)