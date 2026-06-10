/Today Horoscope: బుధవారం రాశిఫలాలు.. మిథున రాశికి ధనలాభం, మేష రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!

Today Horoscope June 10 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీపరాభవ నామ సంవత్సరం, అధిక జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం ప్రారంభం అవుతున్న రోజు. 2026 జూన్ 10వ తేదీ, బుధవారం. పండితుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. ఈరోజు కొత్త పనులు మొదలుపెట్టకూడదు అని ఏ రాశులు చెబుతున్నాయి? ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి? వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం, ముఖ్యంగా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉన్నందున, మేష రాశి వారు దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఇతరుల గొడవల్లోకి వెళ్లకుండా ఉండటం శ్రేయస్కరం.
మిథున రాశి: ఈ రోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తే మంచి ఫలితాలు అందుతాయి. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది, వ్యాపారస్తులకు లాభాలు చేకూరుతాయి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు మీకు కూడా అనుకూలంగానే ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని గడుపుతారు. కుటుంబంలో సామరస్యం పెరుగుతుంది. అయితే, ఏ విషయం పట్ల అతిగా ఒత్తిడికి (స్ట్రెస్) లోను కావద్దు.
సింహ రాశి: ఈ రోజు సామాన్యంగా సాగుతుంది. గతంలో పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబం నుండి ఏదైనా శుభవార్త వింటారు. పనులు పూర్తవుతాయి కానీ, మానసిక ఒత్తిడి కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
కుంభ రాశి: ఈ రోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొన్ని చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. విజయం సాధించాలంటే కొంత శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)