Daily Astrology: మార్చి 13 రాశి ఫలాలు.. శుక్రవారం నాడు ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మాములుగా లేదుగా!

Today Astrology March 13 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మార్చి 13వ తేదీ శుక్రవారం ప్రత్యేకం. ఈరోజు జాగ్రత్త వహించాల్సిన రాశులు ఏవి? పండితుల ప్రకారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు కాస్త మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. ఒత్తిడి ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది. మేషరాశి వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. పెండింగ్లో పనులు పడిపోతాయి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.  

2 /5

 మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత కూడా పెరుగుతుంది. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు ఒక శుభవార్త వింటారు.   

3 /5

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు అన్ని విధాలా కలిసి వచ్చే రోజు. ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. తద్వారా అన్ని కలిసి వస్తాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు.   

4 /5

 తులారాశి వారు ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాల సరుకులు కూడా కలిసి వస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారికి అన్నిటా విజయం సాధిస్తారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.   

5 /5

 కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదం అన్నిట కలిసి వస్తుంది. కుంభ రాశి వారు ఈ రోజు ఒక శుభవార్త వింటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

daily horoscope march 13 Today Horoscope Telugu friday astrology predictions Rasi Phalalu Today zodiac signs lucky today march 13 horoscope 2026 astrology forecast today india

