Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 3 రాశులవారికి కాసుల వర్షం.. మీ రాశి ఉందా?

Daily Astrology March 14 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మార్చి 14వ తేదీ శనివారం మీనా సంక్రమణం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశులు కొత్త పనులు చేపట్టకూడదు? ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. మేష రాశి వారు ఈ రోజు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. ఇతరుల గొడవల్లో తల దూర్చకపోవడమే మంచిది .
వృషభ రాశి వారు కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వ్యాపారులు కూడా కాస్త జాగ్రత్త పడాల్సిన రోజు. విద్యార్థులు కూడా కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. వృషభ రాశి వారు సహనంతో ఉండడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. ప్రయాణాలు మానుకోండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఆనందంగా సాగిపోయే రోజు. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు వ్యాపారం కూడా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. సింహరాశి వారు ఈరోజు వ్యాపారులు కూడా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. ఆర్థిక లాభాలు మామూలుగానే ఉంటాయి. అయితే కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ధనస్సు రాశి వారు ఈ రోజు పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)