Today Astrology March 20 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, చైత్ర మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మార్చి 20వ తేదీ శుక్రవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు కొత్త వ్యాపారాలు కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? దూర ప్రాంతాలు మానుకోవాల్సిన వారు ఎవరు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి వారికి ఈరోజు అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజు. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత కూడా పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించిన ఆర్థిక అభివృద్ధి ఉంది. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరమైన రోజు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. పార్టీలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పెరుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వ్యాపారస్తులు కూడా కాస్త జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. వృశ్చిక రాశి వారు ఆర్థికంగా మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టకుండా ఉండడం మంచిది.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరమే. చేపట్టిన ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఏదైనా దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)